"Катастрофа": Арестович оценил ситуацию для россиян на Донбассе (видео)

4 HIMARSа показали реальное положение дел в армии рф

В среду, 6 июля, на 133-й день полномасштабного вторжения рф, в команде президента Украины Владимира Зеленского высмеяли российскую армию.

Соответствующий комментарий в эфире UKRLIFE.TV оставил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что ВСУ значительно сбили темп наступления россиян на Донбассе.

Арестович заявил, что "успехи" россиян в Луганской области показывают, насколько плачевна ситуация в российской армии. Алексей считает, что темпы наступления оккупантов минимальны, ведь их армия не боеспособна. Советник главы ОП добавил, что всего 4 РСЗО HIMARS сбили атакующий запал захватчиков.

"То, что показала российская армия в Луганской области — катастрофа. Катастрофа для армии. Поскольку это сложно назвать армией, то российские СМИ назвали это успехом. Эти военные 90 дней брали 2 города средних размеров (Лисичанск и Северодонецк, — Ред.). С нормами продвижения в 10 раз больше. Путинская армия вышла на пик своих возможностей 3 недели назад. И тут приехало всего 4 HIMARSа и все поломали", — заявил Арестович.

В то же время, по словам Арестовича, ВСУ только выходят на пик своих возможней после поставок тяжелого западного вооружения.

"Мы только подготавливаемся к выходу на пик возможностей. Вооружение поступает, личный состав заканчивает подготовку. Новые резервисты её начали. Если в начале лета стоял вопрос о возможностях и количестве передачи нам тяжелого западного вооружения, то сейчас этот поезд уже набрал ход. И его не остановить. Решения были приняты и реализуются. Очень скоро он пересечется с горящим поездом российской военной машины, которая катится в пропасть", — отметил чиновник.

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Ранее Арестович заявил, что россияне не смогут захватить Славянск без новых резервов.

Напомним, в среду Зеленский опроверг слухи о конфликте с Генштабом ВСУ.