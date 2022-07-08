Резников впервые четко озвучил численность ВСУ и других военных структур

Деятельность сектора безопасности и обороны Украины обеспечивают около 1 млн человек в различных структурах

В пятницу, 8 июля, на 135-й день полномасштабного вторжения рф впервые была названа численность украинской армии и сил безопасности во время войны.

С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников во время конференции Forbes "Строим вместе". По его словам, численность армии составляет более 1 миллиона человек.

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", — заявил Резников.

В частности, это:

ВСУ — до 700 000 человек.

Национальная полиция — до 100 000.

Нацгвардия — до 90 000.

Пограничники — до 60 000.

Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса, ведь частные предприятия могут занять ниши баз по восстановлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох и тому подобное.

Ранее сообщалось, что россияне меняют тактику ракетных обстрелов Украины.

Напомним, Зеленский в недавнем интервью оценил возможность окончания войны к 2022 году.