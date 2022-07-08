Резников впервые четко озвучил численность ВСУ и других военных структур
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Деятельность сектора безопасности и обороны Украины обеспечивают около 1 млн человек в различных структурах
В пятницу, 8 июля, на 135-й день полномасштабного вторжения рф впервые была названа численность украинской армии и сил безопасности во время войны.
С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников во время конференции Forbes "Строим вместе". По его словам, численность армии составляет более 1 миллиона человек.
"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", — заявил Резников.
В частности, это:
- ВСУ — до 700 000 человек.
- Национальная полиция — до 100 000.
- Нацгвардия — до 90 000.
- Пограничники — до 60 000.
Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса, ведь частные предприятия могут занять ниши баз по восстановлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох и тому подобное.
Ранее сообщалось, что россияне меняют тактику ракетных обстрелов Украины.
Напомним, Зеленский в недавнем интервью оценил возможность окончания войны к 2022 году.