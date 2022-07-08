Резников назвал три сценария окончания войны с россией: нового "Минска" там нет

Украина не пойдет на капитуляцию

В пятницу, 8 июля, на 135-й день полномасштабного вторжения рф в Украине озвучили несколько сценариев завершения войны с россией

С соответствующим заявлением выступил министр обороны Алексей Резников во время конференции Forbes "Строим вместе". Чиновник отметил, что Киев не пойдет на "Минск-3" или "капитуляционные договоренности".

По словам Резникова, возможны три варианта победы:

Очередная серия жестов "доброй воли" россиян — по сути отступление, подобное тому, что было в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный. При таком развитии событий Украина сначала выйдет на границы 24 февраля, а затем начнутся переговоры по Донбассу и Крыму. Постепенная борьба и удары по самым болезненным местам русской армии с помощью современного оружия. "Мы не можем сражаться с ними по принципу "мясорубка на мясорубку", — отметил министр. Третий сценарий – "парад суверенитетов" в россии и распад страны. "Это самый длинный сценарий, но мы точно увидим его при нашей жизни", – считает Резников.

Также он отметил, что для формирования гарантий безопасности Украине следует двигаться по принципу создания новых оборонных альянсов.

"Мы видим, что благодаря "Брекситу" Великобритания не связана позициями разных членов Евросоюза. У нас фантастические отношения со странами Балтии, я аплодирую нашим отношениям с Польшей, еще недавно нам говорили, что участие Украины в проекте "Триморье" невозможно, сейчас это стало реальностью", – сказал Резников.

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Ранее Резников озвучил количество украинских воинов, которые выполняют различные функции по обороне государства во время войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность завершения войны с рф до конца 2022 года.