В Николаеве и Кривом Роге утро началось с "прилетов", есть жертвы (фото, видео)

Обстрелы начались после 5 утра

Утро в двух украинских городах началось со взрывов — жители Николаева и Кривого Рога (Днепропетровская область) сообщают о попаданиях. Города находятся близко к южной линии фронта и российские оккупанты регулярно открывают по ним огонь.

"Прилеты" в Николаеве подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Обстрелы начались после объявления тревоги в 5 утра субботы.

Места попаданий не сообщаются, но над городом поднимаются клубы дыма, начался пожар. Сообщается, что обстрелы велись со стороны оккупированной Херсонщины — местные жители видели ракеты, вылетавшие из Гладковского леса. Отмечается также, что часть из них сдетонировала в воздухе.

Столб дыма над городом

Воздушная тревога утром звучала и в Днепропетровской области, сообщается об обстреле Кривого Рога из РСЗО. Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что под огнем оказался Ингулецкий район города — огнем поливали из "Градов" по жилым кварталам. Погибла женщина, еще два человека в больнице с осколочными ранениями. Повреждена школа и несколько домов, загорелась машина.

Последствия обстрела

Летело по жилым домам

Глава горвоенной администрации Александр Вилкул сообщил, что использовались РСЗО "Ураган", а на улицах остались кассетные боеприпасы и ведется разминирование.

Пострадавшие - отец и дочь

На видео, размещенном в сети слышны звуки обстрела и взрывы. Внимание — слышна нецензурная лексика.

Ранее "Телеграф" писал, что россия активизировалась на южном направлении, обстрелы продолжаются, но согласно картам боевых действий оккупантам дают отпор. Украинские военные не дают врагу спуску на Херсонском направлении, а местных жителей с захваченных территорий призывают к эвакуации.