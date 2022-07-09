Рада одобрила отказ от выплат по кредитам за разрушенное войной имущество: что не так с законом

Новая инициатива представителей украинского правительства по душе не всем

Во время заседания Верховной Рады Украины парламентарии приняли изменения в бюджет и решили освободить физлиц от уплаты кредитов на движимое и недвижимое имущество, что было повреждено или утеряно из-за войны.

Соответствующую информацию в субботу, 9 июля, в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что "за этот популизм он голосовать не стал". Законопроект принят за основу, то есть, необходимо еще финальное голосование и утверждение.

"ЗА" — 283 голоса (я за этот популизм голосовал "против")", — говорится в тексте публикации.

За что проголосовала Рада

Народные избранники имеют целью освободить физических лиц, являющихся поставщиками кредитов на движимое и недвижимое имущество, которое из-за боевых действий в стране оказалось на временно оккупированных территориях или в пределах территорий, где продолжаются боевые действия; а также имущество, что было повреждено или полностью уничтожено из-за войны. Главным условием является наличие документов, подтверждающих приостановление платежей по кредиту.

"Заморозка" кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество", — пояснил Железняк.

Следует напомнить, что в последнее время украинцы бурно обсуждают проблему отсутствия денег на покрытие задолженностей по кредитам. Обещание правительства списать долги за приобретение движимого и недвижимого имущества, при условии, что оно было уничтожено в результате боевых действий, пришлась по душе не всем.

В частности, предприниматель Олег Петриченко считает, что просто "списать" долги у государства нет возможности, ведь за них все равно придется кому-то платить: налогоплательщикам, которые будут брать деньги из бюджета, или будущие кредиторы, при условии, что правительство "нагнет" банки.

Такое же мнение высказал соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов. Он убежден, что согласно такой логике, во время войны можно приобрести даже яхту, а если она попадет в шторм и разобьется, вернуть за нее деньги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Раде предлагают существенно расширить количество категорий военнообязанных мужчин, которым разрешат уезжать из страны во время действия военного положения. В список внесли даже бизнесменов.