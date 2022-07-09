"Самое ужасное – не понятно, что делать": херсонская семья о похищении и пытках в оккупации

Херсонская семья рассказала о тихом терроре и исчезновении людей в оккупированном городе

Херсонские журналист Дмитрий Багненко и фотограф Ли Билецкая прожили в оккупированном Херсоне почти 3 месяца. Когда город стал пустеть и чувство страха и неопределенности расти — уехали с маленькой дочкой в Киев.

Портал "Вверх" рассказывает историю семьи херсонцев.

Дмитрий и Ли с первых дней оккупации пытались волонтерить и помогать развозить гуманитарную помощь. Дмитрий вступил в ряды Муниципального караула, дежурил в больницах, делал коктейли Молотова. Достаточно быстро эту инициативу распустили.

Митинги

Затем начался период проукраинских митингов. Когда херсонцы услышали слухи о псевдореферендуме, вышли на улицы. Дмитрий и Ли тоже ходили, но было очень страшно, ведь рядом всегда шли люди с оружием, а дома оставалась маленькая дочь. Тогда они решили ходить по очереди, чтобы хотя бы один остался в живых. В апреле оккупанты начали разгонять собрание. Последнюю акцию протеста разогнали дымовыми шашками 27 апреля — больше людей массово не собиралось.

Россияне пытались найти организаторов митингов, точечно "выдергивали", забирали людей прямо с улицы, избивали, пытали. Оккупанты выискивали "несогласных" по постам в соцсетях.

Тихий террор

Потом люди начали исчезать, иногда забирали прямо посреди улицы

"Самое ужасное – не понятно, что делать, куда обращаться, где брать эту информацию, как искать человека? Отвезли ли ее в СИЗО или в полицию в центре, или она где-то в другом городе, в Крыму? А вдруг ее уже вообще нет? Постоянное ощущение тревоги, неопределенности, будто хождение по лезвию», — пишет издание.

Ли и Дима рассказывают истории похищения своих знакомых. Одного похитили прямо с митинга. Его допрашивали, жестоко избили, выбили несколько зубов, имитировали расстрел, выбросили в одном из районов города. Священника тоже похитили, пытали, издевались, долго держали в каком-то помещении, но все же отпустили. О многих до сих пор ничего неизвестно.

Эвакуация

Когда украиноязычная Ли поняла, что на украинском говорить все опаснее, а надежда на скорейшее освобождение города от рашистов таяла на глазах, семья решила ехать на подконтрольные территории. Уезжали сами, "зеленых коридоров" не было. Говорят, что им повезло: путь, который обычно отнимал 5-6 часов, прошли за 2 дня. Остальные в очередях ждали и до 10 дней.

Сейчас семья в Киеве ждет увольнения и собирается вернуться в свой украинский Херсон.

Напомним, президент Украины Зеленский рассказал, что нужно сделать, чтобы боевые действия утихли до конца 2022 года. Оправдание прогноза будет зависеть от выполнения обещаний западными партнерами и своевременными поставками оружия.