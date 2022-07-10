Война — день 137: штурм оккупантов захлебнулся, контратака ВСУ на Херсонщине все ближе

Оперативно о главном за 10 июля

Украинские защитники ведут оборону против российских захватчиков на протяжении 137 дней. Оккупанты бросают множество сил и средств на захват отдельных точек на Донбассе однако эффективное противостояние украинской армии снижает и без того небольшие темпы наступления россиян. В последнее время штурмовые действия оккупантов жестко пресекаются ВСУ, хотя атаки российской армии идут на всей линии фронта. К слову, украинские власти призывают жителей оккупированной Херсонщины и Запорожья эвакуироваться, что может указывать на приближающеюся контратаку ВСУ на этом направлении. Российские террористы продолжают обстреливать украинские города ракетами. На политическом фронте вновь засветился дмитрий медведев, который в стиле гопника порассуждал на тему превентивного удара.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 10 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Еще 15 человек ранены вследствие ракетных ударов рф по Константиновке на Донетчине, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам – уже сейчас известно о 1 погибшем и 18 раненых", — сообщил Кириленко.

О событиях за 7 июля можно прочитать в статье: "Война — день 134: оккупанты продолжают обстрелы городов, но ВСУ продвигаются на нескольких направлениях".

Вся важная информация за 8 июля доступна в материале: "Война — день 135: оккупанты планируют захватить еще один облцентр, странное заявление путина".

С новостями за прошедшие сутки, 9 июля, можно ознакомиться в сводке за субботу: "Война — день 136: продвижение оккупантов замедлилось, унижение россии на международной арене".