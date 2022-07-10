Наступление вести невозможно: военный эксперт рассказал, чего в ближайшее время ждать на фронте

Армия россии должна замедлить наступление в ближайшие дни

Российские войска за одни сутки потеряли 6 складов с боеприпасами, штурм оккупантов захлебнулся.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал на своем Youtube-канале как повлияет уничтожение складов на ситуацию на фронте.

По его словам, рассматривалось два варианта развития событий: русские возьмут оперативную паузу, что б перегруппировать войска и подтянуть резервы, либо будут наступать до последнего российского солдата. Активность боевых действий на Донбассе показывает, что командование выбрало второй вариант.

"Никто никого не жалеет. Они пытаются сохранить темп наступления, хотя у них это плохо получается. Войска сильно измотаны. Мы на новом рубеже обороны, у нас есть усиление огневой мощи в виде поступления к нам новых видов вооружений. Тем не менее противник пытается начать вторую часть битвы за Донбасс, а именно за Донецкую область", — отметил эксперт.

По его информации, за сутки с помощью дальнобойной и реактивной артиллерии были уничтожены склады в Шахтерске, Новой Каховке, Дебальцево, Донецке и легендарной Чернобаевке. "При таком поражении тылов практически вести наступление в ближайшие дни станет просто невозможным. Пока что они штурмуют наши позиции за счет войсковых запасов — это те, боеприпасы, которые находятся непосредственно в войсках. Завтра это нужно будет откуда-то привезти. И вот это "откуда-то" под огромным вопросом", — сказал Жданов.

Напомним, эксперты спрогнозировали дальнейшее развитие событий на Донбассе. Бахмут и Славянск ожидает усиление боев.