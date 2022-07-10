Военнослужащим ВСУ предлагают крупное пособие: сколько получают украинские защитники

Украинские военные могут получать до 100 тысяч гривен на месяц

После объявления военного положения в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, а в качестве компенсации за потерю работы украинским военным начали выплачивать дополнительное пособие в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Как указано в Постановлении КМУ от 28 февраля 2022 года № 168, указанная сумма является не единственным денежным вознаграждением для военнослужащих и других мобилизованных лиц.

Так, например, в случае если военнослужащий находится непосредственно в зоне боевых действий или обеспечивает меры по национальной безопасности и обороне, то размер дополнительного пособия увеличивается до 100 тысяч гривен в месяц пропорционально количеству дней участия в боевых действиях.

Право на получение пособия имеют не только военнослужащие ВСУ, но и других силовых структур, среди которых:

СБУ;

Служба внешней разведки (СВР);

ГУР Минобороны;

Нацгвардии;

ГПСУ;

Управления госохраны (УГО);

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта;

военные прокуроры ОГП;

спасатели и руководство ГСЧС;

Службы судебной охраны;

управления спецопераций НАБУ и полиции;

часть сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы.

Право получать увеличенное пособие имеют не только представители указанных структур, участвующих в боевых действиях, но и те, которые:

получили ранение в боях и находятся на стационарном лечении или в отпуске для восстановления после тяжелого ранения;

захвачены в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющиеся заложниками;

погибли.

Дополнительное вознаграждение выплачивается на основании приказов командиров (начальников), а потому военнослужащему стоит заблаговременно уточнить у командира о том, считается ли он причисленным к части и вступившим в должность. Выписку из приказа по строевой части можно получить путем представления рапорта.

Как сообщалось ранее, с 1 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде, согласно которым призванные на военную службу украинцы больше не будут получать среднемесячную заработную плату по своему основному месту работы.