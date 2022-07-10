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Военнослужащим ВСУ предлагают крупное пособие: сколько получают украинские защитники

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины Новость обновлена 10 июля 2022, 18:57
Вооруженные силы Украины

Украинские военные могут получать до 100 тысяч гривен на месяц

После объявления военного положения в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, а в качестве компенсации за потерю работы украинским военным начали выплачивать дополнительное пособие в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Как указано в Постановлении КМУ от 28 февраля 2022 года № 168, указанная сумма является не единственным денежным вознаграждением для военнослужащих и других мобилизованных лиц.

Так, например, в случае если военнослужащий находится непосредственно в зоне боевых действий или обеспечивает меры по национальной безопасности и обороне, то размер дополнительного пособия увеличивается до 100 тысяч гривен в месяц пропорционально количеству дней участия в боевых действиях.

Право на получение пособия имеют не только военнослужащие ВСУ, но и других силовых структур, среди которых:

  • СБУ;
  • Служба внешней разведки (СВР);
  • ГУР Минобороны;
  • Нацгвардии;
  • ГПСУ;
  • Управления госохраны (УГО);
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • военные прокуроры ОГП;
  • спасатели и руководство ГСЧС;
  • Службы судебной охраны;
  • управления спецопераций НАБУ и полиции;
  • часть сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы.

Право получать увеличенное пособие имеют не только представители указанных структур, участвующих в боевых действиях, но и те, которые:

  • получили ранение в боях и находятся на стационарном лечении или в отпуске для восстановления после тяжелого ранения;
  • захвачены в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющиеся заложниками;
  • погибли.

Дополнительное вознаграждение выплачивается на основании приказов командиров (начальников), а потому военнослужащему стоит заблаговременно уточнить у командира о том, считается ли он причисленным к части и вступившим в должность. Выписку из приказа по строевой части можно получить путем представления рапорта.

Как сообщалось ранее, с 1 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде, согласно которым призванные на военную службу украинцы больше не будут получать среднемесячную заработную плату по своему основному месту работы.

Теги:
#Украина #Мобилизация #ВСУ