Бери лопату, копай могилу – история жизни в оккупации фермера из Харьковщины

Предприниматель из Харьковской области два месяца провел в оккупированном селе

Фермер Евгений из Слобожанщины прожил вместе с семьей два месяца под российской оккупацией. Так же как и жители других оккупированных регионов, почувствовал на себе все особенности "русского мира".

Небольшое село Алисовка, расположенное в двух километрах от российской границы. Однако захватили его не сразу, российские войска зашли сюда 12 марта, передает историю Евгения Ukraіner.

Евгений рассказывает, что обыски домов начались с первых дней захвата села рашистами. Во время первого у него забрали охотничье ружье.

"Все хуже с каждым днем была связь. Обстреливались вышки, пострадала инфраструктура. У нас остался один оператор — "Лайф". Мы включили роуминг, и оставалась одна ловившая палочка. Мы так могли хоть как-то выходить на связь с родными. Поэтому мы спрятали один телефон", — говорит фермер.

Во второй раз в дом семьи Евгения пришли искать телефон. Нашли и отобрали.

Евгений считает, что к нему россияне имели особый интерес, ведь на 50-60 домов во всей деревне, они единственные были молодой семьей. "Они постоянно говорили: "Вы здесь одни не за нас. Ты у нас на карандаше". Смотрели телефон, были угрозы и шутки на тему: "А покажи жену. А она молодая?», — говорит мужчина.

Однажды Евгения повели в лес, там под дулами автоматов, сказали: "Бери лопату, копай могилу". Я выкопал себе могилу, они приставили автомат к голове и взвели затвор.

"Я чувствовал, что это какой-то фарс, но и не исключал возможности, что этот фарс может закончиться выстрелом. Их также раздражало то, что я не боялся, не дрожал, не плакал, потому что я видел и понимал, что у них цель — испугать. Мысли были о том, что сейчас все это может закончиться. Я уже попрощался с жизнью. Но они не собирались меня убивать, мы просто вышли из леса и меня отпустили", — рассказывает фермер.

После этих событий семья решила эвакуироваться. "Мы ехали 6 часов через 25 блокпостов вдоль границы с россией, по грунтовой дороге. Затем 8 часов проходили границу. На российской стороне пограничники проводили полный обыск, через сканер пускали машину. Далее ехали через Белгород к границе с Латвией, вдоль границы Украины и Беларуси, в Латвию около 1100 километров. На границе стояли еще 40 часов. Оттуда мы приехали в Литву к нашим друзьям", — делится деталями своей истории Евгений.

Село Алисовка, Близнюковского района, Харьковской области находится под оккупацией и сейчас.

Напомним, Харьков и область страдают от обстрелов со стороны России почти каждый день. Разрушают школы, больницы, детсады.