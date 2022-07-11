В Харькове ракета разрушила жилую 6-этажку: что известно (видео)

В Харькове за ночь прозвучало три мощных взрыва

Утром 11 июля, российская ракета попала в жилую шестиэтажку. Обстрелы города практически происходят каждый день и каждую ночь.

В результате ракетного удара утром, 11 июля, частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова, сообщает "Суспільне Харків".

Представители областной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что по состоянию на 4.30 удалось спасти одну пожилую женщину. Разбор завалов продолжается.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена ​​в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32. Позже жители слышали еще два взрыва.

Как сообщалось, Харьков уже далеко не в первый раз подвергается утренним ракетным атакам.

Так, 7 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову . Было минимум шесть попаданий вражеских ракет в разных районах города. В результате обстрела тогда погибли 3 человека, а еще 5 мирных жителей получили ранения.

10 июля около 3:30 утра россияне выпустили ракеты по Слободскому и Основянскому районам города. Целились в школу и жилой дом. Тогда тоже не обошлось без пострадавших.