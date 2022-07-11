В Харькове ракета разрушила жилую 6-этажку: что известно (видео)
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В Харькове за ночь прозвучало три мощных взрыва
Утром 11 июля, российская ракета попала в жилую шестиэтажку. Обстрелы города практически происходят каждый день и каждую ночь.
В результате ракетного удара утром, 11 июля, частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова, сообщает "Суспільне Харків".
Представители областной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что по состоянию на 4.30 удалось спасти одну пожилую женщину. Разбор завалов продолжается.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32. Позже жители слышали еще два взрыва.
Как сообщалось, Харьков уже далеко не в первый раз подвергается утренним ракетным атакам.
Так, 7 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову . Было минимум шесть попаданий вражеских ракет в разных районах города. В результате обстрела тогда погибли 3 человека, а еще 5 мирных жителей получили ранения.
10 июля около 3:30 утра россияне выпустили ракеты по Слободскому и Основянскому районам города. Целились в школу и жилой дом. Тогда тоже не обошлось без пострадавших.