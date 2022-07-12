Рамштайн-4: В Пентагоне назвали сроки следующей встречи союзников Украины

Министры обороны США и Украины обсудили, о чем пойдет речь на заседании

Четвертая встреча в формате "Рамштайн", который объединяет более 50 стран-сторонниц Украины в войне с российскими оккупантами, состоится в следующую среду, 20 июля. Она не будет очной – стороны пообщаются онлайн.

Как сообщает Министерство обороны США, об этом договорились глава Пентагона Ллойд Остин и его украинский коллега, министр обороны Украины Алексей Резников. Глубоко ночью по киевскому времени они провели телефонный разговор, в ходе которого и обсудили повестку заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Кроме того, они обменялись мнениями по поводу будущей помощи украинским защитникам в рамках этой группы.

Министры также согласовали детали нового пакета американской военной помощи на 400 миллионов долларов – о его выделении Штаты объявили 8 июля. Резников во время разговора подробно рассказал Остину о ситуации на фронтах.

Как сообщал Телеграф, формат "Рамштайн" объединяет более 50 стран мира, которые оказывают Украине финансовую, оружейную и техническую помощь в борьбе против россии. Первая встреча прошла в апреле на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии и ознаменовала, кроме прочего, перелом в отношении Берлина к помощи Киеву. После этого стороны встречались еще дважды, чтобы согласовать свои действия. Следствием третьего раунда стало решение о передаче Украине сотен единиц дальнобойной артиллерии.