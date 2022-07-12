ВСУ ликвидировали важных российских военных в Шахтерске

ВСУ успешно ликвидирует российских оккупантов

В оккупированном Шахтерске на Донетчине в результате работы ракетной установки HIMARS уничтожили несколько высокопоставленных военных оккупантов. Сообщается о гибели почти всех заместителей командира 106 дивизии ВДВ россии.

Как отмечают в Страткоме ВСУ, в живых остался только один оккупант — он в тяжелом состоянии. Также за минувший день среди ликвидированных оккупантов оказался глава службы ракетно-артиллерийского вооружения 58 армии ЮВО из Владикавказа Валентин Данилов.

"ВСУ – первая Армия Мира заставляет оккупантов к жестам доброй воли – выйти из чата", — отмечено в сообщении. Шахтерск — оккупированный населенный пункт, который находится в более чем 50 км от линии фронта. Накануне там массово взрывался боекомплект на складе оккупантов — детонации были настолько сильными, что вынужденны были объявить эвакуацию окрестностей в другую часть города.

Оккупированный Шахтерск на карте / DeepStateMap

Отметим, что используют HIMARS для атак на склады с боеприпасами, техникой и топливом оккупантов по всей линии фронта. Так, сообщали об успешной работе в Новой Каховке. Детонация продолжается и на утро 12 июля.

Украине должны предоставить больше высокоточных ракет и установок, считают в США, чтобы страна могла обороняться нанося удары по складам и ключевым точкам оккупантов. Ранее "Телеграф" писал об обещании выделить Украине ракеты для HIMARS, способные пролететь сотни километров.