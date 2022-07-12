Офшор Кюрасао, Украина или бизнес – что ближе к сердцу компании Favbet в условиях войны

Патриотизм и помощь ВСУ не мешает компании Favbet заниматься сомнительными делами — не платить налоги и работать в россии

Несмотря на продолжающуюся больше 4 месяцев российскую агрессию против Украины, далеко не весь отечественный бизнес определился со своей позицией. К примеру, табачный рынок продолжает спонсировать российский бюджет и армию, убивающие украинцев.

В списке компаний, занимающих такую неоднозначную позицию, и букмекерская компания Favbet, работающая на рынке азартных игр Украины с 1999 года. Хотя сама компания для СМИ утверждает, что оказывает активную помощь ВСУ через свой Благотворительный фонд "Favbet Foundation", на деле поведение компании остается весьма двойственным.

Собственно, претензий к компании Favbet в основном две – законность работы в Украине, с уплатой налогов в нашей стране, и работа в россии и Беларуси.

Лицензия за 200 миллионов гривен, но кому они были уплачены?

Как утверждает компания Favbet, она заплатила за лицензии 216 млн грн и создала 700 рабочих мест, также дополнительно в бюджет выплачены почти 20,8 млн грн. А компания имеет две лицензии на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, лицензию на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, 200 лицензий на игровые автоматы и прочее.

Но если зайти на сайт Государственной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, окажется, что в списке получателей лицензий Favbet числится вовсе не так часто, как они это утверждают.

Так, Favbet действительно имеет лицензии на организацию казино, в том числе онлайнового формата. Но вот лицензии на занятие букмекерской деятельностью, то есть сбором ставок на спорт, у компании судя по государственному реестру, нет.

В то же время на сайте самого Favbet можно без проблем сделать ставку на любой вкус – футбол, теннис, хоккей, баскетбол, волейбол и даже киберспорт. Что это как не букмекерская деятельность?

Но возможно, в компании считают, что эта их деятельность разрешена лицензией на организацию казино в Интернете, которых у Favbet как минимум две – не только украинская, но и сублицензия от 15 октября 2020 года, выданная компанией Favorit United N.V.

Последняя компания зарегистрирована на острове Кюрасао в Карибском море. Остров принадлежит Нидерландам и по совместительству является офшором, то есть территорией со льготным налоговым режимом.

Любопытно, что на сайте самого Favbet именно лицензия из Кюрасао стоит как главное основание для занятия деятельностью по организации азартных игр, хотя логичнее было бы сослаться на полученные украинские лицензии.

Налоги для Кюрасао?

Но возможно лицензия из Кюрасао ценнее для Favbet потому что компания принадлежит офшорной юрисдикции, куда можно выводить деньги, минуя бюджет Украины?

Хотя сама компания утверждает, что отдала в виде налогов почти 21 миллион гривен, правда непонятно за какой период, украинский экономист Алексей Лупоносов утверждает, что в 2020 году компания указала в отчете 565 тысяч гривен убытков. В 2021 году заплатила всего 202 тысячи гривен военного сбора, НДФЛ и единого социального взноса.

Возможно в такой ситуации лицензия офшорного Кюрасао и правда куда ценнее чем лицензия, выданная в Украине.

Менеджеры всегда готовы помочь – россиянам

Другой серьезной претензией к Favbet остается работа в россии. Надо сказать, что этот вопрос в самой компании трактуют четко – никогда не работали, а с 1 марта перестали работать и в Беларуси.

Правда если учесть, что прием ставок идет в онлайн-режиме, вовсе не нужно организовывать свою фирму в россии, чтобы получать оттуда ставки от игроков и выплачивать им выигрыши.

Еще в мае СМИ поймали сотрудников Favbet, которые помогали журналистам, представившимися гражданами рф, как можно зарегистрироваться на сайте компании и сделать ставку.

Менеджеры Favbet не в курсе, что не должны работать с россиянами

То есть в реальности компания ради роста количества клиентов готова закрывать глаза на их гражданство, даже если речь идет о тех, кто убивает украинцев, которым сама компания в это же время помогает?

Тем временем на оккупированной части Запорожской области россияне шантажом заставляют иностранных инвесторов сотрудничать с ними.