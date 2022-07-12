Выезд за границу: как узнать, разрешено ли вам покидать Украину

Пограничники могут "завернуть" некоторых желающих отправиться в другую страну украинцев по различным причинам

Во время действия военного положения, объявленного в феврале, в Украине действует ряд ограничений для выезда граждан за границу. Особенно это касается мужчин призывного возраста, но существуют и другие запреты, касающиеся иных аспектов нашей жизни.

Как проверить, можете ли вы без препятствий покинуть территорию страны, объяснили в Западном межрегиональном управлении Минюста (г. Львов). Они отметили, что чаще всего любые ограничения касаются людей, по каким-либо причинам имеющие проблемы с законом.

Сообщается, что чаще всего за границу не пускают должников по алиментным выплатам, людей, конкретно имеющих судебный запрет на выезд, или тех, против которых открыто уголовное расследование.

Для того, чтобы узнать, можете ли вы покинуть Украину, стоит проверить свои данные в онлайн-реестрах:

должников;

судебных решений;

исполнительных производств;

штрафов за нарушение ПДД;

задолженности по уплате налогов.

Помимо этого ответы удастся найти благодаря подаче письменного запроса в Главный центр обработки специнформации Госпогранслужбы Украины. Его можно подать либо лично, либо с помощью обычного письма. В запросе должны быть указаны ваши ФИО, место проживания (или пребывнания), а также данные документа, подтверждающие личность человека, подающего запрос.

Также стоит отметить, что в Украине до сих пор существует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют противопоказаний для военной службы. Впрочем, некоторые военнообязанные все равно находят "лазейки", позволяющие им покинуть страну.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, смогут ли женщины, которым придется ставать на воинский учет, покинуть в случае необходимости территорию Украины.