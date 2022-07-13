Парень не видел свою возлюбленную с начала войны — почти четыре месяца

Искренняя любовь способна пережить все, даже войну — доказательством этому стала история одного из освобожденных в конце июня защитников "Азовстали" с позывным "Торк". Реального имени парень не раскрывает из соображений безопасности, но его искренность поражает до глубины души. Как и видео его встречи с невестой, руки которой он попросил, находясь в обороне Мариуполя.

Трогательной записью поделился первый руководитель полка "Азов" Андрей Билецкий в своем личном Telegram-канале. Он подчеркнул, что "Торк" впервые видится со своей возлюбленной с начала войны — после обмена пленными он сразу попал на реабилитацию в госпиталь.

У молодого парня были весьма серьезные ранения, однако он сумел выжить — и в аду "Азовстали", и во время российского плена. Теперь у них с избранницей впереди свадьба, чему, судя по реакции встречающей жениха девушки, она очень рада.

"Пусть все планы осуществятся!" — пожелал "Торку" Билецкий в подписи к видео.

Также он оставил ссылку на интервью "азовца", в котором тот подробно рассказал о времени пребывания в Мариуполе и конкретно на "Азовстали". Один из его моментов является также весьма трогательным — единственную вещь, которую "Торку" удалось вынести из пребывания в обороне завода и плена — это слегка выцветшая и подтекшая от воды совместная фотография с любимой.

"Торк" показывает свое главное сокровище с фронта

Многие украинцы тепло отреагировали на встречу "азовца" и его невесты, желая счастья и долгих лет жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трогательной встрече украинского защитника Павла Вышебабы с его маленькой дочерью. Девочка не видела отца более 100 дней и очень скучала, поэтому боец решил сделать ей необычный подарок ко дню рождения.