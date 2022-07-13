Зеленского просят отменить скандальный законопроект, которым мобилизованных в ВСУ лишили зарплаты

Автором документа является не менее скандальная нардепка Галина Третьякова

Украинцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить закон, согласно которому у мобилизованных в ряды ВСУ будут забирать среднемесячную зарплату по основному месту работы.

Об этом говорится в тексте петиции, опубликованном на официальном сайте Офиса президента. На 13 июля подпись под ней поставили 7249 граждан Украины из 25 тысяч необходимых голосов для рассмотрения обращения.

"Просьба отправить на доработку закон №7251 или полностью ветировать этот закон. Особенно поправку о сохранении заработной платы и рабочего места для мобилизованных по трудовому договору", — говорится в тексте обращения.

Автор обращения считает, что принятый Верховной Радой закон прямо противоречит конституции Украины, а также является антинародным и нарушающим права мобилизованных. Отмечается, что это решение может привести к потере желания среди призывников добровольно идти в военкомат и отобьет желание защищать родину.

Более того, автор указывает, что вступление в силу этого закона вызовет негативный общественный резонанс, который приведет к серьезным репутационным потерям в первую очередь скандальной нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая и является автором этого документа.

Напомним, что такая негативная реакция была вызвана поправками, которые Верховная Рада внесла в Кодекс законов о труде, в частности в части, где призванным на военную службу гарантировалось получение среднемесячной заработной платы и сохранение рабочего места. После того как закон вступит в силу, мобилизованные права на зарплату лишатся, но вернуться на рабочее место смогут. Автор Третьякова считает, что таким образом будет снята нагрузка с работодателей, а призываемые в ряды ВСУ и так будут получать деньги от государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путем петиций украинцы добились от властей введения экзамена для получения гражданства Украины, а также того, что жители страны-агрессора РФ не смогут свободно въехать в Украину и должны будут получать визы.