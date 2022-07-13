"Успех нужен не только нам": Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

Глава государства высказался о четырехсторонней встрече

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги переговоров четырехсторонней группы в Стамбуле, где обсуждался вопрос экспорта украинского зерна морским путем.

Соответствующее заявление главы государства доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України". Зеленский поблагодарил Турцию и ООН за помощь в этом вопросе.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", — заявил Зеленский.

Напомним, в Стамбуле в среду состоялась встреча между представителями Турции, Украины, россии и ООН. Анкара считает что встреча прошла плодотворно, ведь был создан координационный центр, в котором стороны будут совместно контролировать вывоз украинской продукции морским путем. В ООН также считают, что встреча прошла результативно.