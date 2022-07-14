Мобилизация в Украине: заберут ли на фронт студентов и преподавателей

Отсрочка для учащихся существует, но и из нее найдутся исключения

В Украине минимум до конца лета продлится действие военного положения, а, значит, и всеобщая мобилизация, связанная с полномасштабным вторжением рф. В связи с этим представители различных слоев населения беспокоятся вопросом, кто именно может быть призван в армию. Одна из таких категорий — преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Могут ли этих людей мобилизировать и отправить на фронт защищать родину, объяснили представители волонтерского движения "Адвокаты ВСУ". Они объяснили не только тонкости призыва представителей данной категории населения, но и детали насчет из возможного выезда за границу.

Кому не стоит переживать о мобилизации?

Как известно, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Как и везде, есть свои исключения, которые связаны с определенными особенностями занятости или здоровья.

Кому же из образовательной сферы не светит армия? В первую очередь, от призыва защищены научные и педагогические работники ВУЗов, а также заведения специального предвысшего образования. Однако лишь в том случае, если они имеют ученое звание или степень при условии, что они продолжают работать на занимаемых должностях при ставке не менее 0,75.

Также в армию не заберут студентов высших, профессионально-технических учебных заведений и уже упомянутых учреждений, где получают специальное предвысшее образование. В эту же категорию входят докторанты и аспиранты. Главное требование — все они должны учиться согласно дневной или дуальной формам получения образования.

Отсрочка касается и людей, которые получают второе высшее — но, снова-таки, исключительно при дневной или дуальной форме.

Важно! Украинцы, которые окончили бакалавратуру, но хотят поступить в магистратуру, до вывешивания списков студентов на новый учебный год, теряют возможность отсрочки и могут быть призваны в армию во время периода поступления.

Можно ли студентам пересекать границу?

Сразу отвечаем — да, можно. Однако это касается исключительно тех получателей образователя, которые учатся в заграничных университетах. Для того, чтобы выехать из Украины во время войны им следует предъявить пограничникам студенческий билет или студенческую визу, позволяющую обучаться за границей.

Также предоставляются документы, подтверждающие учебу в заграничном ВУЗе. При этом они должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариусом.

Впрочем, иногда этот пакет документов может заменить военно-учетный документ, в котором указано получение отсрочки от призыва, и справка, которую выдает специальный центр комплектования и соцподдержки для выезда студентов за границу.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, насколько законным является отправление призывников на фронт почти сразу после мобилизации.

Также мы рассказывали, какое наказание будет ждать тех украинцев, которые проигнорируют или выбросят повестку в военкомат.