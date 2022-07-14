Арестович рассказал, для чего оккупанты роют укрепления возле Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост соединяет оккупированный город с Крымом

В Херсоне, где оккупационные войска продолжают запугивать местных и ставить свое руководство даже в учреждениях культуры, начали срочно рыть укрепления возле Антоновского моста. Это может свидетельствовать о подготовке россиян к активному контрнаступлению ВСУ.

Об этом в новом эфире с блогером Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович. "Они собираются защищать Антоновский мост, чтобы мы с ходу на него не выскочили, не взяли его… Эта публика отрабатывает на практике инженерные работы, связанные с возможным отступлением", – сказал Арестович.

Антоновский мост из Херсона в направлении Крыма

Он подчеркнул, что этот мост очень нужен российским оккупационным войскам, чтобы организовать отступление. При этом эксперт выразил уверенность "на 101%", что россияне мысленно уже сдали Херсон обратно под контроль Киева.

На замечание Фейгина, что пока не видно публичных признаков того, что россияне готовы договариваться – они не говорят о прекращении огня и очередных "шагах доброй воли", Арестович ответил, что успешная работа систем HIMARS лишила россиян боекомплектов в Луганске, Чернобаевке, Макеевке, и Горловке. "Эта история – начало конца", – заявил он.

Отметим, что Антоновский мост – это автомобильный мост через реку Днепр, соединяющий Херсон с аннексированным Крымом. Через него проходит трасса Е97, ведущая к Крымскому мосту.

Как сообщал "Телеграф", в Херсонской области наиболее горячей точкой остается Новая Каховка, где на днях ВСУ уничтожили огромный склад окуупантов с боеприпасами и техникой. Этой ночью там снова были слышны взрывы. По предварительным данным это был прицельный удар по позициям живой силы россиян.