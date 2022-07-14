Укр

Война входит в решающую стадию: американские аналитики озвучили прогноз

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Системы HIMARS уже влияют на успехи ВСУ
Системы HIMARS уже влияют на успехи ВСУ

россияне перегруппировываются для наступления на Донбасс, тогда как Украина усиливает артиллерийскую мощь

Пока россияне взяли оперативную паузу и перегруппировываются на Донбассе, а Вооруженные силы Украины уничтожают военное руководство врага и подрывают склады с боекомплектом оккупантов, аналитики предполагают, что следующая стадия войны может стать решающей. Речь идет о намерении путинской армии захватить всю Донецкую область.

Старший научный сотрудник отдела авиации и технологий британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк, которого цитирует CNN, называет положение дел "борьбой двух армий, каждая из которых понесла тяжелые потери и очень близка к истощению". Между тем аналитики Американского института изучения войны отмечают, что россияне взяли паузу, чтобы перегруппироваться и переоснаститься и ограничивают свои действия интенсивными авиаударами. Этот отрезок времени ВСУ могут использовать, чтобы подготовиться к обороне свободных от оккупантов частей Донбасса.

События, ожидаемые в ближайшем будущем в регионе, могут не стать последней фазой войны, но наверняка будут решающими для ее результата. Россияне нащупали свое численное преимущество в живой силе и артиллерии и увидели, что могут совершать хотя медленные, но постоянные наступательные действия. Вероятно, они сохранят этот мелкомасштабный подход и на следующем этапе.

А цель этого этапа – захват всей Донецкой области, чтобы кремль мог объявить о достижении поставленных перед участниками "спецоперации" задач. Эксперты прогнозируют, что после паузы россияне двинут на Славянск и Краматорск. Именно поэтому россияне стали чаще бить по этим городам. Ожидается, что они будут действовать, как действовали до этого – будут стирать города артиллерией, а потом занимать их пехотой.

Между тем, аналитики отмечают, что ВСУ начали использовать американские дальнобойные системы HIMARS и использовать эффективно. Это уже позволило добиться определенных успехов в контрнаступлении на Херсон. Оккупанты начинают перекидывать на этом направлении значительные объемы техники. Прорыв украинцев в освобождении южных регионов может создать для оккупантов значительные проблемы.

Как сообщал Телеграф, Украина пока воюет без поддержки утвержденного властями США ленд-лиза – в Белом доме объяснили, почему пока не спешат с началом поставок по этой схеме.

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#Донецкая область #Война в Украине #HIMARS