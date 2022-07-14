Война входит в решающую стадию: американские аналитики озвучили прогноз

россияне перегруппировываются для наступления на Донбасс, тогда как Украина усиливает артиллерийскую мощь

Пока россияне взяли оперативную паузу и перегруппировываются на Донбассе, а Вооруженные силы Украины уничтожают военное руководство врага и подрывают склады с боекомплектом оккупантов, аналитики предполагают, что следующая стадия войны может стать решающей. Речь идет о намерении путинской армии захватить всю Донецкую область.

Старший научный сотрудник отдела авиации и технологий британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк, которого цитирует CNN, называет положение дел "борьбой двух армий, каждая из которых понесла тяжелые потери и очень близка к истощению". Между тем аналитики Американского института изучения войны отмечают, что россияне взяли паузу, чтобы перегруппироваться и переоснаститься и ограничивают свои действия интенсивными авиаударами. Этот отрезок времени ВСУ могут использовать, чтобы подготовиться к обороне свободных от оккупантов частей Донбасса.

События, ожидаемые в ближайшем будущем в регионе, могут не стать последней фазой войны, но наверняка будут решающими для ее результата. Россияне нащупали свое численное преимущество в живой силе и артиллерии и увидели, что могут совершать хотя медленные, но постоянные наступательные действия. Вероятно, они сохранят этот мелкомасштабный подход и на следующем этапе.

А цель этого этапа – захват всей Донецкой области, чтобы кремль мог объявить о достижении поставленных перед участниками "спецоперации" задач. Эксперты прогнозируют, что после паузы россияне двинут на Славянск и Краматорск. Именно поэтому россияне стали чаще бить по этим городам. Ожидается, что они будут действовать, как действовали до этого – будут стирать города артиллерией, а потом занимать их пехотой.

Между тем, аналитики отмечают, что ВСУ начали использовать американские дальнобойные системы HIMARS и использовать эффективно. Это уже позволило добиться определенных успехов в контрнаступлении на Херсон. Оккупанты начинают перекидывать на этом направлении значительные объемы техники. Прорыв украинцев в освобождении южных регионов может создать для оккупантов значительные проблемы.

Как сообщал Телеграф, Украина пока воюет без поддержки утвержденного властями США ленд-лиза – в Белом доме объяснили, почему пока не спешат с началом поставок по этой схеме.