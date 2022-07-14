Зеленский пообещал наказать россиян, ударивших "Калибрами" по Виннице (видео)

Глава государства считает, что нельзя оставлять террор безнаказанным

В четверг, 14 июля, на 141-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу после варварского удара россии по Виннице.

Соответствующее заявление глава государства сделал в традиционном вечернем видеообращении, передает YouTube-канал "Офіс Президента України". В нем президент призвал цивилизованный мир признать россию государством-террористом и ужесточить санкции против рф.

Кроме того, Зеленский пообещал, что тюрьма станет самым легким наказанием для россиян, которые ударили "Калибрами" по Виннице.

"Этот день еще раз доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом.

Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как рф. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

В результате всего одного ракетного удара по нашему городу Винница убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных есть тяжелораненые", — заявил Зеленский.

Напомним, в четверг рф нанесла варварский ракетный удар по Виннице, в результате чего погибли десятки мирных граждан. После этого в рф вновь солгали, что стреляют "только по военным объектам". Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал мир как можно быстрее признать россию страной-спонсором терроризма.