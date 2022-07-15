Война против россии может иметь только одно решение: военный аналитик назвал стратегический план украинцев

Основная цель ВСУ — наносить урон российским силам, пока вторжение не остановится, а затем уволить оккупированные регионы Украины.

Основная стратегия Вооруженных сил Украины в войне с россией заключается в истощении российских вооруженных сил путем уничтожения живой силы и техники противника.

Таким мнением поделился австрийский аналитик современной войны Том Купер. Перевод на украинский язык осуществили доцент Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Ростислав Семкив, Татьяна Санина и Antonina Yashchuk.

"Лично мне ситуация ясна: стратегический план украинцев – нанести россиянам столь много потерь, насколько возможно", — пишет Купер в своем отчете за 12-13 июля.

Он объясняет свое мнение тем, что такие большие войны, которые сейчас ведет против Украины россия, могут иметь только такое решение: "наносить потери российским силам, пока вторжение не остановится, а затем освободить оккупированные регионы Украины".

Аналитик констатирует, что российский диктатор владимир путин воюет так, будто у него нет ограничений в живой силе и технике, которые он может бросить в бой.

"Однако такие понты являются пережитками (еще первой) Холодной войны (и пропаганды того времени): как раз наоборот – точно существуют границы, сколько (тренированных и опытных!) солдат, сколько танков, артиллерийских систем и, особенно, боеприпасов россияне могут привезти и использовать в Украине", — пишет Купер.

Он объясняет, что все это мы увидели за последние четыре месяца на нескольких примерах.

"Самым драматичным является "де-факто исчезновение" с небес Украины российских ВКС и их крылатых ракет (это следствие значительных потерь истребителей-бомбардировщиков); другая потеря – значительное сокращение числа новейших танков; еще одна – все большая нехватка артиллерийских боеприпасов (она такая, что шойгу согласился на предложение лукашенко "опустошить" белорусские склады со снарядами). Ну и т. д. и т. п", — отмечает аналитик.

В конце концов, добавляет Купер, чем больше потерь у россиян, тем меньше потерь они способны нанести украинцам: "Именно поэтому ВСУ и уничтожают российские склады боеприпасов и топлива. Это основное и больше здесь объяснять решительно нечего".

Как сообщалось, в Шахтерске Донецкой области на днях были успешно ликвидированы руководители 106-й дивизии воздушно-десантных войск россии.