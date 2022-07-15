Даже не военный: появились новые подробности о британце, скончавшемся в плену боевиков "ДНР"

Мужчина был инсулинозависимый и умер в плену боевиков, уверяющих про надлежащее лечение

Информацию о смерти гражданина Великобритании Пола Ури, находившегося в плену боевиков квазиреспублики "ДНР", подтвердили в Интернациональном легионе Украины. Выяснилось, что он не воевал за Украину, а являлся сотрудником гуманитарной организации Presidium Network.

Как передает "Интерфакс-Украина", опираясь на пресс-службу Интернационального легиона, умерший британец не участвовал в боевых действиях.

"Мы огорчены известием о смерти мистера Ури. Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине. Он был сотрудником гуманитарной организации, как подтвердила Presidium Network, некоммерческая организация, в которой работал мистер Ури", — говорится в сообщении.

Поскольку гражданин Великобритании не являлся легионером, то дополнительной информации о нем в Интернациональном легионе предоставить не смогли.

Напомним, что о смерти Пола Ури сообщили сами боевики квазиобразования "ДНР", отметив, что причиной смерти британца в плену стали "диагнозы и стресс". При этом они уверяли, что оказывали ему медицинскую помощь и даже пытались обменять. Боевики приписали мужчине "руководство боевыми операциями на стороне Украины", а также участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Ливии.

Примечательно, что в комментарии BBC, мать умершего британца говорила, что у него диабет I типа и он инсулинозависимый. Что точно не дало бы ему возможности участвовать в боевых операциях в Украине, как об этом говорят оккупанты.

Как передает издание, после смерти Пола Ури его семья обвинила в трагедии российские власти и тех, кто держал его в заключении. Родные британца утверждают, что в момент задержания Пол Ури точно имел при себе инсулин и боевики "ДНР" не могли не знать, что он от него зависим. Также отмечается, что оккупанты не пускали к британцу сотрудников Красного Креста, поэтому заявления о том, что ему никто не хотел передавать лекарства, не соответствуют действительности.

Тело умершего в плену британца семья хочет вернуть на его родину, чтобы была возможность установить причину его смерти. Родственники считают, что его могли пытать. Однако, говорят правозащитники, шансов на то, что боевики отдадут тело очень мало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боевики "ДНР" приговорили иностранных добровольцев ВСУ к смертной казни. Речь о двух британцах — Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также марроканце Саадуне Брагиме, которым грозит расстрел.