Apple пригрозил разработчикам программы "Русский корабль иди..." удалением: что не так

Американской компании не понравилось обнародование данных о потерях армии страны-агрессора

Компания Apple назвала "неэтичными" данные о потерях российских оккупантов в войне против Украины и запретила украинским разработчикам показывать их в приложении, которое есть в AppStore.

Об этом говорится в ответе американской компании разработчику программного обеспечения Atly, который при поддержке Генштаба запустил программу "Русский корабль иди на**" (приложение называется РКИН).

Программа очень проста, но информативна. В начальной версии на главном экране показывалось количество вражеских потерь по отдельным категориям – живая сила, обезвреженная техника противника по категориям. А благодаря полукольцам синего и желтого цветов можно было узнать, сколько вражеской техники ликвидировали ВСУ, а сколько у россиян еще есть в запасе.

Так выглядел интерфейс приложения РКИН в начале его выпуска в AppStore

Однако, внезапно у Apple потребовали от разработчика программы удалить из приложения данные о количестве погибших российских военных, ведь они считают такую информацию "неэтичной". Украинским программистам в письме указали, что если данные не заберут, приложение удалят из магазина AppStore.

Судя по обновленному интерфейсу, Atly таки убрали информацию об утраченной живой силе россиян.

Такой вид приложение РКИН имеет по состоянию на 15 июля

Как сообщал "Телеграф" ранее, в украинском Минобороны объяснили, почему не обнародуют потери сил обороны Украины в войне против российских оккупантов.