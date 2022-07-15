Apple пригрозил разработчикам программы "Русский корабль иди..." удалением: что не так
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Американской компании не понравилось обнародование данных о потерях армии страны-агрессора
Компания Apple назвала "неэтичными" данные о потерях российских оккупантов в войне против Украины и запретила украинским разработчикам показывать их в приложении, которое есть в AppStore.
Об этом говорится в ответе американской компании разработчику программного обеспечения Atly, который при поддержке Генштаба запустил программу "Русский корабль иди на**" (приложение называется РКИН).
Программа очень проста, но информативна. В начальной версии на главном экране показывалось количество вражеских потерь по отдельным категориям – живая сила, обезвреженная техника противника по категориям. А благодаря полукольцам синего и желтого цветов можно было узнать, сколько вражеской техники ликвидировали ВСУ, а сколько у россиян еще есть в запасе.
Однако, внезапно у Apple потребовали от разработчика программы удалить из приложения данные о количестве погибших российских военных, ведь они считают такую информацию "неэтичной". Украинским программистам в письме указали, что если данные не заберут, приложение удалят из магазина AppStore.
Судя по обновленному интерфейсу, Atly таки убрали информацию об утраченной живой силе россиян.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в украинском Минобороны объяснили, почему не обнародуют потери сил обороны Украины в войне против российских оккупантов.