Почему Украина не прекращает всеобщую мобилизацию: эксперт дал ответ

Украинцы получают повестки, когда военные нуждаются в ротации

До конца лета в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой на защиту страны могут быть призваны военнообязанные мужчины и женщины. Несмотря на то, что процесс не прерывался с февраля, пока неизвестно, закончится он в августе. В первую очередь это связано с необходимостью чаще проводить "пересменки" на фронте, чтобы украинские защитники успевали отдохнуть и набраться сил.

Такое объяснение прозвучало от бывшего советника руководителя МВД и главы Офиса президента Виктора Андрусива. Как пишет "НВ", количества украинцев в армии сейчас более, чем достаточно, однако имеются свои нюансы, почему мобилизация по-прежнему нужна.

Главная причина — нужды фронта.

"Если мы понесли потери или нам нужно вывести на восстановление солдат, которые там уже четыре месяца где-то на передовой находились, вот тогда происходит мобилизация", — говорит Андрусив.

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При этом целью не является мобилизация как можно большего количества людей, чтобы в любой момент погнать их на фронт. ВСУ действуют иначе: снабжают призывников всем необходимым, обучают их. И только после этого, в случае необходимости, "заменяют" ими тех, кому необходима физическая и психологическая передышка.

Виктор Андрусив подчеркнул, что в желающих защищать Родину недостатка нет. Однако во многом ситуация на фронте зависит от количества военной техники, которая используется в боях — и на это тоже стоит обращать внимание.

"Солдат нужно перевозить, солдаты должны иметь, чем воевать", — подметил чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каких врачей должны пройти все призывники перед уходом в армию. Список медицинских специалистов довольно внушительный.

Также мы писали, что делать в случае, если военнообязанному отказали в законной отсрочки от мобилизации.