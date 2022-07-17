"Мечтал увидеть океан": выпускник КПИ отдал жизнь, защищая Украину

Мужчина отправился на фронт добровольцем

Во время боев против российских оккупантов погиб выпускник Механико-машиностроительного института (ММИ КПИ) Владимир Герасим.

Как сообщила пресс-служба Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, мужчина вступил в КПИ в 2014 году и проходил обучение на кафедре технологии производства летательных аппаратов.

"Прекрасный человек. Умный парень. Интеллектуал и интеллигент. Надежный друг. Талантлив во всем. Инициативный, молодой… Любил мечтать… Мечтал увидеть океан и жить в сильной, свободной, независимой Украине", — рассказали о нем на кафедре.

Согласно сообщению в инстаграм ММИ КПИ, мужчина погиб 12 июля, однако, где это произошло не указывается.

Его знакомая Ирина Отрода в своем инстаграм сообщила, что Владимир отправился на фронт добровольцем, а к ВСУ он присоединился в первые дни войны.

Как сообщалось ранее, в боях против оккупационных войск отдал свою жизнь чемпион Украины по водному поло в составе "Динамо" (Киев) Виталий Лисун, мужчина пошел добровольцем в ВСУ не дожидаясь повестки. Известно, что погиб он при выполнении боевого задания в Сумской области.