"Пусть бегут": военный эксперт объяснил, почему не стоит уничтожать Крымский мост

ВСУ пока что не могут уничтожить этот мост, а если бы и могли, то есть причина, по которой не стоит этого делать, отмечает эксперт.

Мост через Керченский пролив (также известный как Крымский), незаконно построенный россией и из-за которого российские политики перманентно грозят Украине различной степени вменяемости карами, не стоит пока что уничтожать, даже если бы для этого была такая возможность.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

По его словам, в настоящее время у Вооруженных сил Украины нет технической возможности разрушить это сооружение.

"Во-первых, это крайне сложно. Если мы говорим об операции, которая имеет целью уничтожить Крымский мост как объект, то мы к этому просто не готовы. "Поцарапать" этот мост можем, а уничтожить как объект, полностью уничтожить – таких возможностей у нас на данный момент нет", – отмечает эксперт.

Однако даже если бы и была возможность уничтожить этот мост, есть, по его словам, и другой нюанс – уничтожение Крымского моста ослабит противника, но не лишит его возможности осуществлять те или иные действия на том направлении. Моста не было, а Крым захватили, напоминает полковник.

"Моя личное мнение – я бы пока мост не трогал. Если нам удастся выйти на побережье Азовского моря, мы ставим противника под прямой огневой контроль. И фактически окружаем его в Крыму. А практически окруженному противнику стоит дать возможность пути отступления. И потенциально таким путем является Крымский мост. Пусть отходят по нему. И чем больше их уйдет, тем больше жизней будет спасено, в том числе наших военнослужащих. К тому же, мы не настолько кровожадные, чтобы желать уничтожения всех российских войск. Пусть отступают, пусть бегут", — выразил точку зрения Грабский.

Читайте также полностью статью "Крымский мост и ВСУ: бить или не бить".