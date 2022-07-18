Оккупанты пытаются продвинуться на новом направлении на востоке: карта боев в Украине

Оккупанты продолжают атаковать Украину по земле и ракетами с воздуха

Российские войска активизировались, но окончание оперативной паузы не вызвало массовых штурмов. В Институте изучения войны сомневаются, что вызовет, несмотря на приказ главы российского минобороны об этом. Основной удар оккупанты направляют на Северск и Бахмут.

Согласно картам и аналитике специалистов из США, они также готовятся восстановить наступление на Славянск и держат позиции в Харьковской области и на юге страны. Также активизировались на Донецком направлении в сторону Авдеевки.

Враг не заявлял о захвате каких-либо территорий в Украине и продолжает массированные обстрелы.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

На юго-восток от Изюма враг продолжает обстреливать населенные пункты — Долину, Дибровное, Ивановку, Мазановку, Богородичное, Курульку. В сторону Славянска подтвержденных наземных ударов не было.

Северск

Атаки в сторону Северска были, но их отбивали. Росвойска безуспешно штурмовали Григоровку и Верхнекаменку. В районе Ивано-Дарьевки, Берестова и Белогоровки продолжаются бои. Оккупанты пытаются создать условия для прямого штурма Северска, город и окрестности под обстрелом.

Бахмут

Наземные атаки на Бахмутском направлении продолжаются, оккупанты пытались продвинуться возле Яковлевки и Новолуганского. Населенные пункты в районе под обстрелом и ударами с воздуха.

Авдеевка

Оккупанты пытаются прорываться в сторону Авдеевки, враг атакует Марьинку, пытается прорваться в районах Михайловки, Павловки, Новомихайловки — все в окрестностях Донецка. Россияне хотят продвинуться на этом направлении.

Карта боев на востоке Украины

Харьков

Враг продолжает атаковать ракетами Харьков и другие населенные пункты области и удерживать оборонительные позиции.

Карта боев в Харькове

Юг Украины

Оккупанты продолжают держать оборону и пытаются помешать нормальному снабжению украинских военных, они обстреливали как гражданскую, так и военную инфраструктуру не только вдоль линии фронта. Враг скапливается в густонаселенных районах, чтобы закрыться жителями от украинских ударов. Сообщается об уничтожении склада боеприпасов в Лазурном Херсонской области — взрывы в курортном поселке слышали несколько часов, оккупанты заняли там одну из пустующих баз отдыха — сезона 2022 нет из-за оккупации.

Карта боев на юге

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Исследователи института изучения войны выдвинули гипотезу о том, что россия все же не оставила планов захватить Харьков. В Украине уже отреагировали, отметив, что единственный план россии — смерть и уничтожение.