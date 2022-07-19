россия определилась с ближайшей целью на Донбассе: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты также продолжают боевые действия на всех направлениях фронта

Новое появление главы минобороны рф якобы на оккупированной территории Украины не только отметилось необычными требованиями, но и показало, что следующими целями россии станут Северск и Бахмут. Им будет отдан приоритет перед атакой на Славянск.

Об этом сообщает Институт изучения войны. На восток от Северска и на юг от Бахмута враг провел ряд атак. Не останавливаются оккупанты и на Авдеевском направлении, которое активизировалось несколькими днями ранее.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Несмотря на приоритет по захвату, враг не приостановил операции на этом направлении. Северо-западнее города продолжают наносить удары, что может свидетельствовать о подготовке к возобновлению операций в сторону Барвенково. Оккупанты также кроют населенный пункт артударами. По мнению аналитиков, российские войска могу либо попытаться открыть новый фронт с юго востока от Изюма, либо на Краматорск.

Северск

Атаки в этом районе были отбиты украинскими войсками. Но враг продолжает массовые обстрелы и удары по земле в нескольких точках фронта от оккупированного Лисичанска на запад.

Бахмут

Атаки южнее Бахмута продолжаются, как и артиллерийские, ракетные, авааудары. Враг пытается продвинуться в районе Угледарской ТЭС, Семигорья, Новолуганского.

Авдеевка

Украинские позиции находятся под атакой — нападения усилились. Враг пытается улучшить свои позиции к северо-востоку от Авдеевки (Верхнеторецкое и Каменка).

Карта боев на востоке

Харьков

Враг продолжает сдерживать украинские силы на этом направлении, обстреливать Харьков, Чугуев и прилегающие населенные пункты. В Дементиевке, которая находится под постоянными атаками, была проведена спецоперация разведки и локальное контрнаступление. ГУР сообщает о вытеснении крупной части войск оккупантов.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

россия пытается обстрелами сдержать украинских военных по южной линии фронта. Военные с двух сторон ведут артиллерийский огонь. Российские войска переместились в густонаселенные районы. Сообщается о вероятности контратаки ВСУ на этом направлении.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что под огнем находятся многие населенные пункты Украины, как в тылу, так и ближе к линии фронта. россия открыла огонь по жилым домам в Торецке — под завалами оказались люди, есть погибшие. Эксперты считают, что горячее всего на фронте станет в конце лета-начале осени и предполагают два сценария войны, если вдруг кремлю удастся захватить Донбасс.