россия объявила в розыск Дмитрия Гордона: украинцы ответили шквалом мемов и шуток

Украинец уже успел отреагировать на решение мвд россии

Украинского журналиста Дмитрия Гордона, который стал в россии фигурантом дела по публичным призывам к решению кровавой войны и фейковой информации об армии рф, объявили в розыск.

Соответствующая информация была обнародована во вторник, 19 июля, в базе разыскиваемых на территории российской федерации лиц. Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако, по какой статье оно возбуждено, не уточняется, — пишет пропагандистское издание "риа новости".

Следует отметить, что журналист уже успел отреагировать на обнародованную министерством внутренних дел рф информацию и саркастически прокомментировал ее на своей странице в соцсети:

"мвд россии объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!", — написал Гордон.

Напомним, что ранее в россии представители следственного комитета возбудили дело в отношении украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона относительно статей о публичных призывах к прекращению кровавой войны рф с Украиной агрессивной войны, нарушению ненависти или вражды по признакам национальности и даже относительно распространения ложной информации из-за населения о вооруженных силы россии.

Кроме вышеуказанного, Гордон публично обращался в ВС Украины с призывом истреблять россиян по признакам национальности, языка и происхождения.

В сети информация об объявлении журналиста в розыск наделала немало шума, спровоцировав появление большого количества шуток и мемов. Пользователи бурно обсуждают решение мвд россии, мол, значит Гордон точно на верном пути.

Кроме комментариев, в сети начали появляться и мемы по этой теме:

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, какую россии популярного украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Комарова признали "врагом ", что не могло не порадовать украинца.