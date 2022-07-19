Не виделись с начала войны: боец ВСУ оригинально пришел на День рождения дочери и растрогал сеть (видео)

Встреча украинского военного с дочерью умилила пользователей сети

В Вышгороде (Киевская область) отец, который с февраля защищает нашу страну в рядах ВСУ, сделал настоящий сюрприз своей дочери.

Как видно на кадрах, обнародованных местным Инстаграм-сообществом "Життя міста Вишгород", отец пришел на празднование ее Дня рождения в костюме Бэтмена.

Отмечается, что девочка не видела отца с февраля, когда он отправился на фронт защищать свою Родину и близких от российских оккупантов.

"Он – настоящий патриот, настоящий герой не только там, но и здесь. Для нее он – главный герой в этой жизни. Увидеть папу – лучший подарок на День рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что благодаря костюму он до последнего момента оставался никем не узнанным, что сделало сюрприз более ярким для всех.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трогательной встрече украинского защитника Павла Вышебабы с его маленькой дочерью. Девочка не видела отца более 100 дней и очень скучала, поэтому боец решил сделать ей необычный подарок ко дню рождения, и для этого залез в подарочную коробку с красным бантом.