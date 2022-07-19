Украинская диаспора Балтимора передала внедорожник бойцам ВСУ под Херсоном

Диаспора передала автомобиль через экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, который сам сейчас находится с одним из подразделений на фронте.

Украинская диаспора города Балтимор (штат Мэриленд, США) приобрела внедорожник Kia Sorento на нужды бойцов ВСУ, защищающих Украину неподалеку от Херсона.

Автомобиль уже был передан бойцам на передовой через экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который сейчас находится на фронте вместе с одним из подразделений ВСУ.

Общественность США поддерживает борьбу Украины с российскими захватчиками на всех уровнях от официальной власти до простых американцев, которые всеми путями приближают победу нашей страны над оккупантами.

Передача внедорожника Kia Sorento украинским защитникам на передовой является ярким тому примером.

От диаспоры автомобиль передал общественный деятель и бизнесмен Майкл Жовнер, а сбор средств проводился Викторией Клаусен и Baltimore Community

"Мы искренне благодарим наших американских друзей Baltimore Community за поддержку Украины и содействие приближению победы над кровожадным врагом", — сообщили в подразделении.

Как сообщалось ранее, волонтеры Аня Голубкова и Таня Сохар при медийной поддержке ведущих украинских изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL начали благотворительный аукцион, цель которого заключается в приобретении важного медоборудования для детских больниц.