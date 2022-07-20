россия "назначила" дату захвата Донбасса: актуальные карты боев в Украине

Враг продолжает атаковать на востоке и пытаться обороняться на юге

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины, а на юге — продвигать идеи вступления в рф. Подготовка к псевдореферендуму на захваченных территориях продолжается, вероятной датой считается 11 сентября и до этого кремль может попытаться завершить захват Донецкой области, но исследователи Института изучения войны сомневаются в том, что это возможно. Дата привязана к местным выборам в рф, но либо их, либо аннексию могут отложить в случае неудач на фронте, предполагают специалисты.

В анализе текущей ситуации на фронте в ISW отметили, что россияне продолжили пытаться возобновить наступление на Славянск от Изюма и в район Барвенково. Атаки продолжаются и на Северск, и на Бахмут. В районе на восток от последнего враг незначительно продвинулся.

На оккупированных территориях отмечено усиление полицейского контроля, жителей могут останавливать и обыскивать по желанию. В Лисичанске и Северодонецке заявляют о "противодействии экстремизму".

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Росвойска готовятся к наступлению на Славянск со стороны Изюма и Барвенково. Они безуспешно пытаются проводить разведку в Дмитровке (севернее Барвенково) и обстреливают населенные пункты к северо-западу от Славянска. Под огнем и сам город.

Северск

Наступление восточнее Северска продолжается, враг атаковал Григоровку, Спорное, Ивано-Дарьевку, Серебрянку и Верхнекаменское — со стороны Лисичанска на восток от Северска. Город и окрестности усиленно обстреливают из артиллерии.

Бахмут

Институт изучения войны сообщает, что враг продвигается к Бахмуту с востока — они закрепились в 5 км от города на южной окраине Покровского, атаки продолжаются и южнее в районах Вершины, Семигорья и Угледарской ТЭС.

Линия фронта Авдеевка-Донецк под обстрелом.

Карта боев на востоке

Харьков

Харьков и область под ракетным, авиационным, артиллерийским обстрелом со стороны россиян. Оккупанты пытаются удержать рубежи и отступили после неудачной атаки на Уды.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг бьет по областям, где проходит южная линия фронта и готовит оборонительные рубежи. Оккупанты пытаются предотвратить украинские контратаки, пока из их линий логистики и складов делают цели для HIMARS.

Карта боев на юге

Украина также уже начала получать более дальнобойные снаряды для этих систем — на очереди ракеты ATACMS дальностью до 300 км, переговоры продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал про обстрелы Одесской области с российских истребителей. Одной из "птичек" рф больше летать не удастся — ее посадили, но пилот успел катапультироваться.