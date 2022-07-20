Еще одну категорию граждан освободят от мобилизации

В стране есть некоторые сферы, которые требуют постоянного развития и присутствия специалистов

В Украине до конца лета продолжается процесс общей мобилизации, связанный с полномасштабным вторжением россии. Украинцев регулярно призывают в армию, чтобы устраивать ротации на фронте и позволять защитникам с передовой хоть ненадолго перевести друг. Однако часть военнообязанных имеет возможность получить отсрочку от службы, и вскоре перечень "льготников" пополнится еще несколькими исключениями.

Как сообщили на официальном сайте партии "Слуга народа", на днях парламент поддержал за основу проект закона №7352. Документ позволяет педагогам и научным сотрудникам на время отложить выполнение долга перед Родиной.

Если говорить более конкретно, то закон касается мобилизации учителей, научных и научно-педагогичных сотрудников. Если они работают в высших учебных или заведения специализированного предвысшего образования не менее, чем на 0,75 ставки, без ученой/научной степени, то будут иметь возможность получить отсрочку.

Пока законопроект поддержан лишь в первом чтении, его продолжат дорабатывать, чтобы вскоре принять полностью.

По словам руководительницы политсилы Елены Шуляк, сегодня подрастающему поколению очень нужны специалисты, способствующие получению качественного образования. Также в развитии нуждается и украинская наука, дабы в который раз доказывать миру способность украинцев быть лучшими.

"Именно поэтому наши научные сотрудники и педагоги должны продолжить сейчас свою работу на рабочем месте и заниматься этим после победы", — подчеркнула политик.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли вопросы насчет мобилизации к украинским студентам и могут ли они во время войны покидать пределы страны.

Также мы писали о том, какая категория граждан также может получить возможность отсрочки от армии.