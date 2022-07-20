"Ваше будущее зависит от вас": ВСУ срочно обратились в военную армию лукашенко

В Украине всеми методами предостерегают белорусов от участия в боевых действиях на территории украинских земель

Украинские Вооруженные силы публично призвали белорусских военных, находившихся на мобилизационных учениях вблизи украинской границы, отказаться от вступления в войну с Украиной на стороне россиян.

Соответствующее видеообращение, в котором армию соседней Беларуси склоняют не выполнять преступные приказы своего командования, и все же сделать правильный выбор, в среду, 20 июля, было обнародовано в Телеграмм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих , — отмечается в видео.

Следует напомнить, что недавно украинский президент Владимир Зеленский призвал белорусских граждан не разрешить втянуть себя в войну в Украине на стороне россии. По словам лидера страны, москва самостоятельно все решила за Минск и будет принуждать ее к участию в боевых действиях с украинцами еще сильнее, чем это было в начале российского вторжения. По мнению Зеленского, самопровозглашенный президент республики александр лукашенко, собственными усилиями загнавший себя в ловушку, опасается потерять власть, поэтому может пойти на уступки кровавому пути.

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Ранее "Телеграф" также сообщал, как разведке удалось узнать о том, что россия планирует подрыв жилых домов в Беларуси, обвинив в этом ВС Украины, чтобы таким образом втянуть республику в войну на стороне рф.