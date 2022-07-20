Уехал за границу и не вернулся: что ждет мужчин-беглецов от армии в Украине

Юрист говорит, что попытка насильно вернуть военнообязанных украинцев будет нарушать Конституцию

С конца февраля в Украине действует военное положение, в связи с которым военнообязанным мужчинам — в возрасте от 18 до 60 лет — запрещено покидать пределы страны. Однако многие украинцы до начала полномасштабного вторжения рф уже были за границей на заработках, однако так до сих пор и не "созрели" вернуться. По словам юриста Ростислава Кравца, административной или уголовной ответственности за это нет, хотя нардепы не единожды пытались ее ввести.

Об этом специалист рассказал в комментарии "Фактам ICTV". Кравец подчеркнул, что пребывание украинских граждан за границей во время войны никоим образом не регламентируется по времени.

Ответственности, по его словам, военнообязанные мужчины за невозвращение понести не могут — подобных ограничений нет в украинском законодательстве. При этом с начала войны в Верховной Раде вносились несколько законопроектов, которые планировали их ввести. Впрочем, дальше комиссий эти документы так и не прошли.

Причина прежде всего в том, что подобный запрет будет нарушать Конституцию Украины. Также это будет не совсем логично, считает Ростислав Кравец, ведь сейчас заробитчане приносят экономике страны уже больше финансов, чем доходы от изрядно сократившегося экспорта.

Отметим, что отдельно юрист подчеркнул — попытка "наказать" вернувшихся из-за границы мужчин с помощью вручения повестки и последующей мобилизации будет тоже нарушением как Конституции, так и прав человека.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие лазейки военнообязанные пытаются найти, чтобы выехать из Украины уже во время военного положения. Удается не всем, однако счастливчики все равно есть.

Также мы писали о том, какая категория военнообязанных мужчин вскоре может получить отсрочку от мобилизации.