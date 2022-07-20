Экспорт украинского зерна морем: нардеп-переговорщик раскрыл детали сделки в Стамбуле

Контролировать процесс будет мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле

В среду, 20 июля, на 147-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта — "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал народный депутат, член украинской делегации на переговорах с рф Рустем Умеров. Он отметил, что в будущем количество портов хотят увеличить.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены", – заявил Умеров.

Нардеп добавил, что в данные порты смогут заходить все гражданские суда, а за безопасность будет отвечать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но по этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", — отметил Умеров.

Напомним, Представители Украины, ООН, россии и Турции во время встречи в Стамбуле пришли к согласию по вопросу деблокады украинских портов для вывоза зерна. Кроме того, планируется частичное разминирование акватории. Блогер и политический деятель Антон Швец считает данное соглашение большой победой Украины.