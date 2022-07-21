ВСУ за сутки "отминусовали" более сотни оккупантов на юге Украины

ВСУ организовали россиянам жаркий день

Украинская авиация и артиллерия усилила давление на российских оккупантов на Юге нашей страны из-за чего за сутки противник потерял более сотни солдат.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг", украинские ракетно-артиллерийские войска выполнили более 200 огневых заданий за сутки, что позволило ликвидировать 111 российских оккупантов.

Помимо этого враг потерял гаубицу "Мста-Б", две самоходные минометные установки "Нона-С", беспилотник и 13 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, сообщается, что подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательского пунктов, а также шести складов с боеприпасами.

Отличилась и украинская авиация, которая нанесла 10 авиаударов по скоплениям оккупантов и их укреплениям.

Как сообщалось ранее, поздним вечером 20 июля в ряде населенных пунктов Херсонской области прогремели взрывы. В частности их слышали в самом областном центре, а также в Скадовске, где по предварительной информации был поражен склад боекомплекта российских захватчиков.