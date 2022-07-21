"Отправить вслед за крейсером "Москва": украинцы высказались насчет судьбы Крымского моста

Многим транспортная развязка между Крымом и россией является настоящей костью поперек горла

Российские политики опасаются того, что Крымский мост (также известный как Керченский) может быть вскоре разрушен благодаря поставкам дальнобойного западного оружия для ВСУ. При этом большинство украинцев поддерживает эту идею, как ответный шаг украинских защитников за российские атаки на множество мирных населенных пунктов нашей страны.

"Телеграф" исследовал реакцию пользователей сети на этот весьма щепетильный вопрос после разговора с экспертами. Как выяснилось, подавляющее число граждан Украины уже готово наблюдать за горением — как самого моста, так и весьма прозаичной части тела у россиян, которые гордятся данным сооружением.

Люди говорят, что Украина достаточно натерпелась за четыре месяца войны от российских захватчиков. В качестве примера они приводят зверства оккупантов в Буче и Ирпене, стертые с лица земли Мариуполь и Северодонецк, жуткие ракетные удары по Виннице, Кременчугу, Николаеву, Одессе, Киеву, постоянно страдающий от прилетов Харьков и т.д.

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Уничтожение Крымского моста, по мнению большинства украинцев, станет лишь первым шагом по окончательному изгнанию российской навалы с территории нашего государства.

Поддерживает идею уничтожения Крымского моста и военный обозреватель Денис Попович. Он считает, что это стало бы не только хорошим военным ходом, но и имиджевым шагом для Украины. Эксперт подчеркивает, что ВСУ обещали не бить из западного оружия по территории рф, однако и оккупированный Донбасс, и Крым законно украинские.

"Мост через Керченский пролив является законной военной целью, поскольку через него осуществляется постоянное снабжение армии вторжения", — подчеркивает Попович.

Есть и те украинцы, которым такая идея не по душе. Кто-то хочет позволить россиянам сбежать, дабы в Крыму и духа их не осталось, кто-то — беспокоится о возможных последствиях подобной атаки. И последнее — небезосновательно, ведь россияне известны своей мстительностью.

Согласен с идеей пока сохранить целостность сооружения и полковник запаса Сергей Грабский. Такую необходимость он объясняет тактикой ведения боя нашей армией — ведь ВСУ соблюдает правила ведения войны и позволяет противнику отступать, если такая возможность имеется.

"Если нам удастся выйти на побережье Азовского моря, мы ставим противника под прямой огневой контроль. И фактически окружаем его в Крыму, — поясняет он. — А практически окруженному противнику стоит дать возможность пути отступления. И потенциально таким путем является Крымский мост.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Крымский мост должен быть ликвидирован. Чем быстрее – тем лучше Соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" назвал большую ошибку Украины с Крымом

По мнению Грабского, с помощью подобного отступления будет сохранено много жизней, в том числе и украинских военнослужащих. При этом эксперт подчеркивает, что пока Украина не имеет боевых возможностей насчет нанесения ударов по Крымскому мосту.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что насчет уничтожения Крымского моста думает политтехнолог и украинский офицер Тарас Березовец.

Также мы писали, как рассуждает о возможных ударах по данной цели советник главы Офиса президента Алексей Арестович.