Война — день 152: оккупанты нацелились на Северск, контрнаступление ВСУ все ближе

Оперативно о главном за 25 июля

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится уже 152 дней. Оккупанты продолжают наступление на Донбассе, раз за разом теряя живую силу и технику. Захватчики нацелились на Бахмут и Северск, к которому им удалось подобраться вплотную. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда стоит ожидать контрнаступление ВСУ. На политической арене глава мид рф сергей лавров отметился странными заявлениями. Сначала он обвинил Киев в нежелании договариваться, а затем цинично заявил, что кремль просто помогает Украине избавиться от "антинародного и антиисторического режима". Кроме того, российский министр отметил что за безопасность судов, экспортирующих украинское зерно, будут отвечать Турция, рф и еще одна сторона.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 25 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

23:00 НАТО предоставит Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг для сербской газеты Kurir.

22:00 Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан покинул транзитную зону, куда был направлен после изъятия у него паспорта гражданина Украины, сообщил мэр города Борис Филатов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета оп делам разведки при президенте, сообщил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении.

21:00 Первая партия из 6 британских зенитно-ракетных комплексов "Stormer" прибыла в Украину, сообщает Оперативное командование "Юг".

20:00 Зеленский сменил одного из высших военных начальников Украины.

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ отчиталась об уничтожении еще одной воздушной цели — второго за двое суток штурмовика Су-25.

19:00 Армия Беларуси готовится к будущим потерям? СМИ показали красноречивый документ.

18:00 "Надо навести порядок": Резников прокомментировал массовое вручение повесток мужчинам.

17:00 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ сообщает: сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка – 52. Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США.

16:00 Ничего не обещали: лавров сделал громкое заявление по соглашению о зерне.

В Волынской области прогремели несколько мощных взрывов. Выяснилось, что вовремя сработала противовоздушная оборона, которая в небе над регионом сбила два вражеских беспилотника. К сожалению, обломок одного из них упал на частный дом – там погиб 66-летний мужчина.

15:00 лукашенко приказал вооружить егерей в Беларуси, чтобы те были наготове защищать свою страну.

Двух экс-министров времен президентства Януковича подозревают в государственной измене по делу "Харьковских соглашений". Как пишут СМИ, речь идет об экс-главе МИД Константине Грищенко и бывшем руководителе Минюста Александре Лавриновиче.

14:00 Евровидение 2023 официально пройдет в Британии, а не в Украине.

Первая партия установок Gepard доставлена из Германии в Украину, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По словам министра, всего Киев ожидает доставку 15 таких машин. "Три уже сегодня въехали в Украину, и они сегодня уже в распоряжении вооруженных сил".

13:00 Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отметим, что журналист Юрий Бутусов долгое время называл Демченко российским агентом, а также считает его одним из виновников срыва операции по задержанию "вагнеровцев".

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал картинку с взорванным Крымским мостом. Никаких пояснений к ней пока нет.

11:40 Польша передала Украине некоторое количество танков PT-91 Twardy, они уже пересекли границу.

Россияне раньше пытались маскироваться, а теперь размещают технику для обстрела Никополя уже прямо среди жилых домов в Энергодаре, говорит городской голова Дмитрий Орлов.

В Москве хотят переименовать Киевский вокзал, — такие предложения через восемь лет войны с Украиной насмешили даже самих россиян.

10:10 Потери россии в Украине на сегодня:

09:15 В Чугуеве под Харьковом в результате обстрелов разрушена школа и дом культуры, где прятались люди, сейчас разбирают завалы, известно об одной пострадавшей женщине.

Чугуев Харьковской области после обстрела 25.07.2022

Также обстреляли Краматорск, пострадали частные дома, мэр Александр Гончаренко показал эпичное фото:

Ракета в доме в Краматорске

08:00 Несколько важных новостей к утру:

ночью российские две ракеты Х-59 были выпущены по селу Любимовка под Днепром, — был "прилет" и пожар в ангарах с сеном, также пострадала свиноферма и зернохранилище;

ночью враг выпустил около 20 снарядов из РСЗО по Никопольскому району;

также ночью было очень громко в Николаеве и Харькове, там сгорели целые дома;

сейчас в Черном море два ракетоносителя врага — угроза ракетных атак оценивается как высокая.

06:00 Карта боевых действий в Украине на утро 25 июля — враг продолжает атаковать не только на Донбассе, но и на юге Украины.

Карта боев в Украине

04:00 В боях за Украину погиб гражданин Канады.

03:30 В Харькове прозвучало более чем 20 взрывов.

03:00 В Николаеве слышны взрывы.

02:00 Рашисты ударили из РСЗО по Никопольскому району, попали в прибрежные территории.

01:00 Жителей Запорожья и Никополя предупредили об опасности ударов со стороны оккупантов.

С главными новостями за 22 июля можно ознакомиться в материале за пятницу: "Война — день 149: оккупанты увязли на Донбассе, переговоры по зерну в Турции".

Важная информация за 23 июля доступна в сводке за субботу: "Война — день 150: шквал ракетных обстрелов Украины и первый российский "котел".

Что произошло 24 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за воскресенье: "Война — день 151: оккупанты пытаются штурмовать Донбасс, "зерновая сделка" под угрозой".