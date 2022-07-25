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Не только Киев: политолог оценил, куда путин может нанести ядерный удар

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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россия любит кичиться своим ядерным потенциалом Новость обновлена 25 июля 2022, 09:10
россия любит кичиться своим ядерным потенциалом

путин может пойти на подрыв ядерных объектов

Риск использования тактического ядерного оружия россией против Украины сохраняется, уверен политолог Тарас Березовец. Под угрозой не исключительно Киев, а АЭС и объект на западе страны.

В эфире программы Марка Фейгина политолог назвал как вероятные цели для кровавого диктатора владимира путина, в частности Хмельницкую атомную электростанцию, ведь она единственная отдалена от оккупированной территории. Он также не исключает вероятность подрыва АЭС в непосредственной близости или на оккупированных землях, поскольку путин может находиться в нестабильном психическом состоянии.

Другим объектом для ядерного удара, по мнению Березовца, может стать Яворовский полигон (в Львовской области, — ред) из-за близости с Польшей. Ядерное облако в таком случае может потянуть на Европу, а не Беларусь. Именно из-за риска для Беларуси Березовец не считает Киев наиболее вероятным объектом. Он также отметил, что город нужен путину целым.

Политолог не исключает применения также химоружия россией в Украине против населения на оккупированных территориях. Главной стратегией россии в Украине на данный момент он считает затягивание время, чтобы закончились два месяца сухой погоды и конфликт заморозился до весны 2023 года, а зимой надавить на всех газовым вопросом.

Напомним, что риск применения россией ядерного оружия постоянно обсуждается в разведке — глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что одним из элементов ядерного шантажа рф стало не только тактическое оружие, а ситуация на Запорожской АЭС. Туда оккупанты стянули технику и боеприпасы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине нужен перелом войны до зимы этого года — в Офисе президента рассказали о важных нюансах.

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#Россия #Угроза #Ядерное оружие