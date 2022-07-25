ФСБ жестко прокололась: Христо Грозев раскрыл скандальные подробности "угона" Украиной российского самолета

"Элитная" российская спецслужба все время боролась, по сути, против украинских добровольцев

После того как российская ФСБ обвинила журналиста Христа Грозева в сотрудничестве с украинской разведкой и участии в спецоперации по угону военного самолета страны-агрессора, известному расследователю Bellingcat пришлось реагировать и вносить ясность в упреки.

Ответ Грозева появился в понедельник, 25 июля, в его собственном Twitter-аккаунте. Журналист обнародовал ключевые подробности операции, озвучил свою роль в этом и рассказал, где прокололись российские спецслужбы.

По его словам, Bellingcat в этом деле исполнял роль исключительно по ведению хроники. Это дело он назвал "одной из самых бестолковых контрразведывательных операций всех времен", опираясь на то, что действия российской ФСБ являлись огромной ошибкой, которая стала причиной раскрытия личных данных десятков офицеров, разведчиков, а также методов их работы и секретных архивов.

При этом журналист не отрицает, что украинские оперативники действительно обратились к летчикам РФ с предложением перегнать их военный самолет на территорию Украины в обмен на деньги и гражданство ЕС. По словам Грозева, когда он узнал такие условия, то решил снять документальный фильм об этой операции. А когда поняли, что россияне на это не пойдут, это превратилось в двойную "оперативную игру", в которой обе стороны пытались получить максимум информации от другой, одновременно предоставляя им максимум дезинформации.

"Украинцы начали скармливать "пилотам" — читай ФСБ — фейковые карты дислокации их ПВО, а также дезинформацию об оперативных взлетно-посадочных полосах. В то же время "пилоты" направили (вероятно, так же поддельные) собственные карты захода на посадку и снижение. Мы продолжали снимать. Однажды украинцы даже убедили ФСБ отправить жену одного из пилотов вместе с целой хвостовой командой ФСБ в Минск, ожидая обещанной "встречи" с украинскими кураторами. ФСБ ждала впустую на 4 дня. Эта странная игра во взаимный обман завершилась, когда ФСБ поняла, что никто не появится ни на одной из предложенных встреч (ФСБ очень хотела идентифицировать украинских агентов), осознав, что они сгорели. И украинцы поняли, что настоящего пилота они тоже не получат. Несмотря на неожиданный финал (пока), мы все равно планируем закончить этот безумный фильм", — поделился Грозев некоторыми деталями спецоперации.

Журналист добавил, что этот "проект" не имеет отношения ни к Службе безопасности Украины, ни к Главному управлению разведки. Его якобы организовали бывшие оперативники, что позволило команде Bellingcat получить доступ к материалам.

"Поэтому все российские заявления с сегодняшнего дня — утверждая, что это была операция "ГУР" (военная разведка) "при поддержке НАТО" — полная, чистая глупость. Вся разведка ФСБ боролась зубами и гвоздями против кучи, по сути, добровольцев", — резюмировал Христо Грозев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хакеры слили в сеть документы сотрудника ФСБ с планами сокрытия погибших в Украине и "спецоперации" в Беларуси.