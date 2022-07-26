Война — день 153: оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, в Украину направляются новые HIMARS

Оперативно о главном за 26 июля

Широкомасштабное вторжение российской федерации в Украину длится уже 153 дня. Оккупационные войска продолжают пытаться прорвать оборонные рубежи Вооруженных сил Украины на Херсонщине и в районе Бахмута, однако им это не удается. Тем временем США отправили в Украину очередную партию военной помощи, в том числе несколько российских ночных кошмаров — РСЗО HIMARS, а значит уже совсем скоро у оккупантов начнут еще активнее взрываться склады с боеприпасами, топливом и казармы с живой силой.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 26 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Украинцы во многих областях видели в небе странный светящийся объект, что многих довольно заметно встревожило. Впрочем, скорее всего это МКС, которая в этот день пролетала над Украиной.

00:00 Взрывы прогремели в пригороде Харькова, после прилетов начался пожар.

С главными новостями за 23 июля можно ознакомиться в материале: "Война — день 150: шквал ракетных обстрелов Украины и первый российский "котел".

Важная информация за 24 июля доступна в сводке: "Война — день 151: оккупанты пытаются штурмовать Донбасс, "зерновая сделка" под угрозой".

Что произошло 25 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье: "Война — день 152: оккупанты нацелились на Северск, контрнаступление ВСУ все ближе".