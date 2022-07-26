Новая авиация и обучение для пилотов ВСУ: США выделят Украине десятки миллионов долларов

Информацию о количестве и типе самолетов для Украины пока не обнародуют

Военная помощь США для Украины, которая борется с российской агрессией, с начала войны поражает своими объемами, однако американское правительство не собирается на этом останавливаться. Стало известно, что Украине будет выделено еще 100 миллионов долларов на подготовку украинских военных пилотов.

Об этом во вторник, 26 июля, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Американское правительство выделило 100 миллионов долларов на подготовку военных пилотов Украины в 2023 году. Возможно, это произойдет раньше. Но речь идет о серьезном шаге. Это свидетельствует о серьезности намерений США", — сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат также отметил, что Украина в будущем будет получать новую авиационную технику. Однако пока информация о количестве и типе самолетов, которые будут передаваться западными партнерами нашей стране, не обнародуется.

Напомним, что Украина помимо оружия просит у США о поставках сжиженного газа по программе ленд-лиза, которую подписал американский президент Джо Байден. Так называемый "газовый ленд-лиз" необходим нашему государству для того, чтобы пройти новый отопительный сезон, который из-за войны может оказаться очень сложным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США объявили о поставках Украине очередного пакета военной помощи, который будет включать в себя дополнительные реактивные системы залпового огня, а также большое количество дронов-камикадзе Phoenix Ghost.