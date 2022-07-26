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Украинские волонтеры купили "Байрактары" для ВСУ, на очереди - самолеты: подробности (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Bayraktar TB-2
Bayraktar TB-2

Украинские волонтеры собрали более 16,5 миллиона долларов на закупку ударных беспилотников

Фонд помощи Украинской армии "Вернись живым" собрал деньги и купил целый комплекс беспилотников Bayraktar TB-2.

Как отмечает пресс-служба Фонда, речь идет о не только о самих беспилотниках, но о полноценной автономной системе, стоимостью более чем в 16,5 миллиона долларов США.

Помимо трех БПЛА в комплекс входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознания "свой-чужой";
  • несколько десятков высокоточных боеприпасов;
  • другое наземное оборудование и запчасти.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, передача этой техники существенно усилит силы разведки, а также возможности сил специальных операций.

Директор фонда Тарас Чмут отметил, что покупка подобного рода совершается впервые со стороны волонтерских организаций Украины.

Юристка Руслана Величко в свою очередь добавила, что это не последняя покупка для фонда.

"Мы будем покупать бронетехнику, минометы, ударные БПЛА и дроны-камикадзе и даже пилотируемую авиацию", — сказала она.

Для того чтобы проект был осуществим, Фонд еще в марте этого года получил разрешение на импорт техники военного назначения.

Как сообщалось ранее, "флешмоб" по покупке "Байрактаров" на нужды украинской армии открыл литовский журналист Андрюс Тапинас еще в конце мая, тогда жителям Литвы удалось собрать средства на БПЛА за три дня.

Затем аналогичную акцию провел украинский шоумен Сергей Притула, который за три дня собрал средства на четыре беспилотника, в обоих случаях компания "Baykar" сообщала, что передаст их бесплатно.

24 июля стало известно, что на еще один "Байрактар" также собрали жители Польши, хотя у них на сбор средств ушел почти месяц. Тем временем, как сообщают СМИ, эстафету приняли жители Норвегии и тоже открыли сбор средств на покупку БПЛА такого типа.

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#Волонтеры #Байрактар #Вернись живым #ВСУ