россия продвигается на востоке и получает на юге: свежие карты боев в Украине

Вражеские атаки приводят к разрухе

На 27 июля российским войскам удается незначительно продвигаться в окрестностях Бахмута. После сообщений о продвижении после двух месяцев атаки в районе Новолуганского, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что бои продолжаются и к югу и к востоку от Бахмута и есть захват территорий к северо-востоку.

В ISW также отметили, что атаки россияне проводили к северо-западу от Изюма и к юго-западу от Донецка в районе границы с Запорожской областью. На юге Украины ситуация иная, враг хоть и атаковал на северо-западе области, но получает ощутимые удары по логистике.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты снова пытались атаковать Богородичное, безуспешно. Враг пытался проводить разведку в районе Чепиля — населенный пункт севернее Славянска и Изюма в сторону Харькова. Этом может означать попытку обеспечить тыл операций на линии Изюм-Славянск.

Также в ISW прокомментировали заявление украинского Генштаба об отражении атаки в районе природного парка "Святые горы". По мнению аналитиков это может означать несколько вариантов: пересечение Северского Донца россиянами (маловероятно), пересечение украинскими военными Донца с вступлением в бой с войсками рф, наступательные действия россии вблизи парка.

Бахмут

Кадры с геолокацией показывают, что оккупанты захватили Берестовое, практически уничтожив населенный пункт и повредив трассу. Исследователи предполагают, что украинские силы могли провести контролируемый отход из района. С Берестового россияне могут наступать в сторону Соледара или штурмовать Бахмут. Возле Соледара также идут бои.

С юга россия продвигается — появились новые подтверждения захвата россией Углегорской ТЭС. Бои идут в Семигорье.

Юго-запад Донецкой области

Оккупанты пытались атаковать Благодатное и Павловку. Аналитики отмечают, что Благодатное уже было в районе российской оккупации, что может значить контратаку украинских военных в этом районе. Враг также атакует в сторону Авдеевки.

Карта боев на востоке

Харьков

Продолжается обстрел Харькова и области. Оккупанты пытаются удержать рубежи.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Ракетные и артиллерийские обстрелы в регионе продолжаются, но враг концентрируется на обороне позиций. Была предпринята попытка прорыва россиянами на северо-западе области, вероятно, оккупанты пытаются оттеснить украинские позиции на реке Ингулец. Тем временем украинские военные продолжают отрабатывать по складам боеприпасов оккупантов. После повреждения трех мостов к Херсону, враг пытался наладить понтонную переправу.

Карта боев на юге

Согласно последним данным, украинские военные освободили на юге Украины два населенных пункта — Андреевку и Лозовое. Также сообщается про уничтожение одной из основных транспортных магистралей к Херсону — Антоновского моста, но пока неизвестно его точное состояние после обстрела в ночь на 27 июля.