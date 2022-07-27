Как военнообязанному выехать за границу в командировку: юрист дал ответ

Военнообязанные украинцы могут выехать в рабочую командировку во время военного положения

Мобилизация в Украине, которая началась после полномасштабного вторжения рф, продолжается, из-за чего некоторым гражданам нельзя пересекать границу без соответствующих документов.

"Телеграф" разбирался, какие нужны документы военнообязанным для выезда из Украины в командировку, передает b2bconsult.

Адвокат Игорь Дайнеко разъяснил, что согласно п. 2-6 Постановления КМУ N57 от 27.01.1995 года во время военного положения пересекать границу Украины имеют право только военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно разъяснению ГПС Украины, в рабочую командировку военнообязанные могут выехать за границу при условии предоставления:

Приказа (выписки из приказа) Минэкономики о бронировании и предоставлении отсрочки от призыва;

Приказ о командировках.

Таким образом, выехать за границу возможно, если предприятие (работодатель) забронировало лицо в порядке, определенном постановлением КМУ №194, и направляет его в командировку за границу.

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Напомним, в МВД рассказали, как украинцы злоупотребляют разрешениями на пересечение границы.