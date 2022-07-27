Дело пошло: Германия порадовала решением насчет тяжелой артиллерии для Украины

Сумма военной помощи очень существенная и значительно превышает предыдущие

Правительство Германии, которое накануне отчиталось о поставках Украине тяжелого вооружения, приняло еще одно важное для нашей страны решение. За закрытой дверью ФРГ разрешила продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000.

Такую информацию получило издание Der Spiegel. Отмечается, что сотню гаубиц для Украины компания-производитель оценила в 1,7 миллиарда евро.

При этом компания KMW, производящая гаубицы Panzerhaubitze2000, подтвердила изданию это соглашение по продаже оружия Украине. Представитель компании-производителя отметил, что KMW подала соответствующее заявление в экономическое управление 11 июля и за два дня получила разрешение на производство.

Изготовление 100 самоходных гаубиц составит 1,7 миллиарда евро – этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 миллионов евро. Это можно считать огромным шагом вперед по поддержке Украины со стороны ФРГ.

Пока неизвестно, когда самоходные гаубицы передадут Вооруженным силам Украины, однако в KMW отметили, что изготовление систем вооружения должно начаться немедленно. Добавляется, что производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет, ведь главной целью этого контракта является усиление украинской армии.

Напомним, что поставлять оружие Украине согласились еще около 50 западных стран. Именно такое количество государств, по словам президента США Джо Байдена, согласилось помочь Украине в противостоянии кровавой российской агрессии и отправить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, около полтысячи систем артиллерии и другое мощное оружие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину прибыли первые ракетные системы залпового огня M270. Они стали хорошей компанией HIMARS на поле боя.