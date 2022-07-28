Война — день 155: оккупанты ждут контрнаступления ВСУ и бьют ракетами по Украине

Оперативно о главном за 28 июля

В Украине начался 155-ый день с начала полномасштабного вторжения россии. После массированного удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне оккупанты начали оттягивать войска с восточного направления, чтобы усилить группировку на Юге, которая в последние дни несет существенные потери и теряет позиции. Несмотря на это на Востоке они все еще пытаются проводить наступление, хотя советник главы ОПУ Алексей Арестович говорит о том, что стратегически россияне переходят к обороне и готовятся к контрнаступлению украинских войск.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 28 июля, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

12:00 У путина официально признали, что готовят аннексию территорий Украины.

11:00 В Харькове под обстрел попал парк Горького, в Николаеве практически разрушена школа, под Кривым Рогом обстреляли агропредприятие, есть жертва.

Тем временем Александр Клименко назначен главой САП.

09:45 Владимир Зеленский сделал обращение касательно Дня Крещения Киевской Руси.

Потери россии в Украине на сегодня таковы:

В результате агрессии россии против Украины на сегодняшний день погибли 358 детей, еще более 693 пострадали, — ювенальные прокуроры.

07:50 У россии есть силы на полноценное наступление только на двух направлениях, — эксперты американского Института изучения войны;

рф не передумала проводить "референдумы" и аннексировать новые территории Украины, — Блинкен.

06:50 С территории Беларуси были зафиксированы пустые ракеты, предварительно были "прилеты" у Гончаровского в Черниговской области, а также возле Вышгорода под Киевом.

О взрывах и разрушениях жилых домов заявляет городской голова Чугуева под Харьковом Галина Минаева, местных жителей призывают ограничить передвижение по городу.

Ночью были сообщения о пожаре в Одесском порту, информация уточняется.

5:00 Оккупанты под утро опять запустили ракеты по территории Украины. Известно, что мощные взрывы были слышны в Николаеве, а также в Киевской области

3:00 За предыдущие сутки на Юге Украины оккупанты потеряли 66 солдат, 3 танка Т-72, 3 минных заградителя, 2 гаубицы и одну САУ, а также минометный комплекс и 3 единицы автомобильной техники.

1:00 США перебросят из Аляски в Польшу шесть дополнительных истребителей F-22, чтобы усилить восточную границу НАТО.

Что произошло 25 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за понедельник: "Война — день 152: оккупанты нацелились на Северск, контрнаступление ВСУ все ближе".

С главными новостями за 26 июля можно ознакомиться в материале за вторник: "Война — день 153: оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, в Украину направляются новые HIMARS".

А информацию за 27 июля читайте в материале: "Война — день 154: тревожные новости с Донбасса, "бавовна" продолжается".